[aktualisiert 11.39] In Contwig haben sich am frühen Mittwochmorgen noch unbekannte Täter an Geldautomaten in einer Filiale der Sparkasse Südwestpfalz zu schaffen gemacht. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sei es ersten Ermittlungen zufolge aber nicht zu einer Sprengung gekommen. Zeugen hatten um 4.30 Uhr mehrere Personen in der Bank gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei waren diese bereits vermutlich in einem Audi RS geflüchtet. Weil nicht klar war, ob die Täter Sprengstoff deponiert hatten, untersuchten Spezialisten der Polizei die Automaten. Ein benachbarter Drogeriemarkt, das Rathaus und eine Kindertagesstätte blieben vorsorglich geschlossen. Gegen 9 Uhr gaben die Entschärfer des Bundeskriminalamts Entwarnung. Die weiträumige Absperrung wurde aufgehoben.

Bereits im September 2023 hatten Kriminelle vergeblich versucht, an das Geld in den Automaten zu kommen.