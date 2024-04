[aktualisiert 9.55] In Hauptstuhl (Kreis Kaiserslautern) haben noch unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in der Kaiserstraße gesprengt. Es habe eine heftige Explosion gegeben. Dabei entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.

Wie die Polizei am Morgen weiter mitteilte, wurde zudem ein nicht explodierter Sprengsatz entschärft. Während der Entschärfung mussten Bewohner dreier Häuser ihre Wohnungen verlassen.

Derzeit sind Kriminaltechniker in Hauptstuhl, um den Tatort zu untersuchen. Das Gelände rund um die Bank ist deshalb weiträumig abgeriegelt. Während der Ermittlungsarbeiten kommt es zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen.

Die Täter – ob sie Beute machten, ist derzeit noch nicht geklärt – sollen in einem schwarzen Skoda Octavia geflüchtet sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.

An dieser Stelle finden Sie visuelle Datenaufbereitungen von DataWrapper. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Wie Land und Sparkassen gegen Geldautomatensprenger vorgehen wollen