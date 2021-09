Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) prüft weiterhin das von der Deutschen Bahn (DB) vorgelegte Angebot. Mit einer Entscheidung sei am Montag noch nicht zu rechnen, die GDL werde „zu gegebener Zeit über die weiteren Schritte informieren“, sagte eine Sprecherin am Montag. Die DB hatte am Samstag ein Angebot vorgelegt, mit dem sie weitere Streiks abwenden und die Rückkehr der GDL an den Verhandlungstisch erreichen will.

Die GDL hatte ursprünglich angekündigt, dass am heutigen Montag mit der Vorbereitung weiterer Arbeitskampfmaßnahmen begonnen werden sollte, sollte die Bahn kein „verhandelbares Angebot“ vorlegen. In der aktuell vorliegenden Offerte bietet die Bahn neben einer Lohnerhöhung von 3,2 Prozent und einer Corona-Prämie für 2021 eine „zusätzliche Entgeltkomponente“, ohne diese näher zu benennen. Der Konzern sei zudem bereit, den Anwendungsbereich der GDL-Tarifregelungen in den heutigen GDL-Mehrheitsbetrieben zu überprüfen.