(Aktualisierung 11.45 Uhr) Die Lokführergewerkschaft GDL ruft ihre Mitglieder von Samstag bis Mittwoch zu einem erneuten Streik bei der Deutschen Bahn AG (DB) auf. Das gab Gewerkschaftschef Claus Weselsky am Freitag bekannt. Ab Samstag soll zunächst der Güterverkehr bestreikt werden, ab Montag treffe es dann auch den Personenverkehr, sagte Weselsky. Der Streik im Personenverkehr soll am Montag um 2.00 Uhr beginnen und bis Mittwoch um 2.00 Uhr andauern. Anders als in der vergangenen Woche haben die Fahrgäste damit dieses Mal mehr Zeit, sich auf den Streik einzustellen. Weselsky begründete den erneuten Arbeitskampf mit einem „Stillstand“ bei der Angebotsverbesserung durch die Bahn – dieser führe zum „Stillstand der Züge“.

In der vergangenen Woche hatte die GDL den Güter- und Personenverkehr bestreikt und damit für erhebliche Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs gesorgt. In dem Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft Lohnerhöhungen von rund 3,2 Prozent und eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr. Die DB will die Erhöhung in Stufen auf später verteilen bei einer längeren Laufzeit. Eine Rolle in dem Tarifkonflikt spielt allerdings auch die Konkurrenz der GDL zur deutlich größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).