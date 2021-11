Der von seiner Gehirnerschütterung genesene Mittelfeldspieler Felix Götze und der zuletzt angeschlagene Verteidiger Kevin Kraus stehen im Aufgebot des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern für das Derby an diesem Samstag beim 1. FC Saarbrücken. Ob sie von Anfang an dabei sind, ließ FCK-Trainer Marco Antwerpen am Freitag offen. Wenn er tatsächlich ran darf, wird Götze mit einem Kopfschutz spielen. Er trainierte in den vergangenen Tagen mit einem Rugby-Helm.

Wieder spielberechtigt ist der beim 0:2 zuletzt gegen Würzburg gelb-rot-gesperrte Angreifer Daniel Hanslik. Die Partie im ausverkauften Ludwigspark, wo es nach aktuellem Stand keine Impf- oder Genesenen-Statuskontrollen und keine Maskenpflicht geben soll, beginnt um 14 Uhr (Liveblog auf rheinpfalz.de, SWR, SR, Magenta Sport).

Die 2000 Karten für Gästefans seien sehr, sehr schnell vergriffen gewesen, der FCK hätte mehr als 7000 Tickets an seine Anhänger verkaufen können, informierte FCK-Sprecher Stefan Roßkopf. Der Ludwigspark fasst knapp 16.000 Zuschauer.

Antwerpen: „Kühler Kopf extrem wichtig“

Antwerpen hat in seiner Zeit als FCK-Trainer, seit dem 1. Februar, noch kein Derby verloren. Zuletzt gab es das extrem emotionsgeladene 0:0 gegen den SV Waldhof Mannheim, in dem die Roten Teufel wegen zweier Platzverweise mehr als eine Halbzeit lang zu neunt spielen mussten. Sie blieben ohne Gegentor. „Wir müssen mit kühlem Kopf in die Partie gehen, das ist extrem wichtig“, betonte Antwerpen. Er weiß, dass auch Saarbrücken im Derby unter Druck steht, gerade nach der Niederlage am Samstag beim SV Waldhof. Das gelte es auszunutzen. In der FCS-Offensive macht der FCK-Trainer seinen einstigen Schützling bei Preußen Münster, Adriano Grimaldi, als einen der größten Gefahrenherde aus.