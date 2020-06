Der SV Waldhof konnte die personelle Misere nicht kompensieren und verlor deshalb in der Dritten Fußball-Liga am Sonntag gegen die U23 des FC Bayern München 2:3 (1:3). Durch die zweite Niederlage hintereinander rutschten die Mannheimer in der Tabelle auf den siebten Platz ab.

Bayern-Talent Tillman trifft doppelt

Der SVW war durch einen sehenswerten Distanzschuss von Gianluca Korte in der 15. Minute in Führung gegangen, ehe Timo Königsmann die Bayern durch einen kapitalen Torwartfehler zurück ins Spiel brachte. Er schoss Malik Tillman an und der Ball trudelte zum 1:1 über die Linie (20.). Erneut Tillman (23.) und Christopher Richards (39.) sorgten danach für die verdiente 3:1-Führung der Münchner zur Pause.

In der zweiten Hälfte befreiten sich die Mannheimer aus der spielerischen Umklammerung des FCB und gestalteten die Partie offen. Florian Flick traf in der 74. Minute aus dem Gewühl zum 2:3 und leitete eine spannende Schlussphase ein.