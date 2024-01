Mit 1:2 (1:2; 0:0; 0:0) haben die Adler Mannheim ihr Heimspiel in der DEL gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven verloren. Vor 12.114 Zuschauern erwischten die Adler einen Traumstart in die Partie und gingen nach nur 153 Sekunden durch Jyrki Jorkipakka in Führung.

Der Tabellenführer aus dem Norden drehte diesen Spielstand noch vor der Drittelpause durch Treffer von Ross Mauermann (13.) und Jan Urbas (18.) zur 2:1-Führung für die Gäste. In einer chancenarmen Partie taten sich die Adler schwer Tormöglichkeiten herauszuspielen und verloren am Ende verdient.

Bereits am Sonntag steht das nächste Heimspiel für die Mannheimer an. Die Düsseldorfer EG wird dann um 14:00 Uhr in der SAP Arena zu Gast sein.