Am kommenden Wochenende, 4. und 5. Mai, findet unter dem Motto „Mitten in Forst“ wieder die Veranstaltung „Lagenkostbar“ der Forster Winzerbetriebe statt. Von jeweils 11 bis 19 Uhr können im Keller des Gutshofs Murjahn, Weinstraße 43, Weinproben aus verschiedenen Forster Lagen verkostet werden. Jürgen Düringer, Vorsitzender der Forster Bauern- und Winzerschaft, verspricht zudem „Gaumenfreude à la carte im malerischen Gutshof. Es beteiligen sich neun Weingüter und der Winzerverein Forst.

An beiden Tagen sind zwischen jeweils 14 und 16 Uhr Lagenwanderungen durch die Forster Spitzenlagen inklusive kleinen Weinproben vor Ort vorgesehen. Tageskarten zu je 30 Euro inklusive Verkostungsglas gibt es am Kellereingang des Gutshofs. Vorabreservierungen sind möglich unter der E-Mail-Adresse kontakt@weingut-eugen-mueller.de oder telefonisch unter 06326 330. Am Raritätenstand werden gegen zusätzliches Entgelt besonders rare, gereifte Weine ausgeschenkt. Kleine Erinnerung: MoD fährt auch nach Forst.