Zumindest bis Sonntagnachmittag heißt der Tabellenzweite der Fußball-Oberliga FK Pirmasens. Die Pfälzer ließen auf den 4:0-Sieg vor einer Woche in Bitburg am Samstag ein auch in dieser Höhe verdientes 4:0 (2:0) gegen die TSG Pfeddersheim folgen. Da Wormatia Worms gegen Engers 0:3 verlor und der SV Gonsenheim erst am Sonntag bei Cosmos Koblenz gast, rückte der FKP zumindest für einen Tag auf den zweiten Aufstiegsrang vor. Die Tore erzielten Yannick Grieß, Daniel Bohl, Tobias Jänicke und Marc Ehrhart.

