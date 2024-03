Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durch den zweiten 4:0-Sieg in Folge und die Heim-Schlappe von Wormatia Worms gegen Engers rückt der FK Pirmasens in der Oberliga zumindest für einen Tag auf Rang zwei vor.

Zwei Treffer und eine Torvorlage steuerte Tobias Jänicke vor einer Woche in seinem ersten Oberligaspiel für den FK Pirmasens zum 4:0-Sieg in Bitburg bei. Am Samstag beim nächsten 4:0 gegen