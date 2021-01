Was sich in den vergangenen Tagen angedeutet hatte, ist nun offiziell: Jean Zimmer kehrt nach viereinhalb Jahren zu seinem Herzensverein 1. FC Kaiserslautern zurück. Das gab der Fußball-Drittligist am Dienstag bekannt. Der 27-jährige Außenbahnspieler wollte zurück zum 1. FC Kaiserslautern. Der gebürtige Bad Dürkheimer, der in Landstuhl aufgewachsen ist, hatte den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf gebeten, ihn zum FCK ziehen zu lassen.

Leihe mit Kaufoption

Zimmer verzichtet nach RHEINPFALZ-Informationen auf einen beträchtlichen Teil seines Gehalts. Beide Vereine einigten sich auf ein Leihgeschäft bis Saisonende. Der FCK verfügt zudem über eine Kaufoption. „Ich bin sehr glücklich, dass es mit dem Wechsel zum FCK geklappt hat. Für mich fühlt es sich an, wie nach Hause zu kommen. Ich freue mich auf die anstehenden Aufgaben in den kommenden Monaten, auch wenn ich die FCK-Fans im Stadion sehr vermissen werde. Ich will auf dem Platz alles reinwerfen und hoffe, der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen zu können“, sagt Zimmer.

Ein Argument mehr für Zimmer, zurückzukehren – neben der mangelnden Spielzeit bei der Fortuna (nur acht Zweitliga-Einsätze in dieser Saison; Vertrag bis 2022): Er ist im März erstmals Vater geworden, der familiäre Anschluss ist in der Pfalz, wo sein Elternhaus steht, gegeben.

Unterstützung der Investoren

„Wir freuen uns sehr, mit Jean Zimmer einen Spieler für unsere rechte Außenbahn zu verpflichten, der über eine hohe Schnelligkeit, viel Erfahrung und enorme Qualität verfügt. Jean identifiziert sich total mit der Aufgabe und wird in allen Bereichen auf und neben dem Platz eine Bereicherung sein. Wir sind seit langer Zeit im Austausch und freuen uns daher besonders, dass es jetzt mit dem Wechsel geklappt hat und wir uns auch eine Kaufoption sichern konnten. Diesen Wechsel konnten wir nur dank der großen Mithilfe von Jean Zimmer selbst und mit der Unterstützung unserer Investoren realisieren, hierfür großen Dank an alle, die hinter diesem Transfer stehen“, sagt FCK-Sportdirektor Boris Notzon.

„Mit Jean Zimmer gewinnen wir Qualität und Mentalität aus der Region für den FCK“, wird Klaus Dienes, Sprecher der Investoren-Gruppe, in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Im Sommer 2016 war Zimmer nach zwölf Jahren in der Jugend und bei der ersten Mannschaft des FCK für mehr als zwei Millionen Euro Ablöse zum VfB Stuttgart gewechselt. Von dort ging es dann im August 2017 nach Düsseldorf.