Aus noch ungeklärter Ursache hat am Sonntagabend gegen 19 Uhr abgestellter Papiermüll vor einem Einfamilienhaus in der Schifferstadter Straße in Waldsee gebrannt. Laut Polizei griff das Feuer auf die Fassade des Hauses über. Anwohner und Nachbarn konnten den Brand nahezu vollständig löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Wehrleute kümmerten sich um die Nachlöscharbeiten und kontrollierten die Fassade. Nach Angaben der Polizei entstand durch das Feuer ein Sachschaden von 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.