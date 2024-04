Das Spruchband der FCK-Fans am Trainingsplatz neben dem Fritz-Walter-Stadion ist unmissverständlich. „Wer aufgibt, ist hier falsch. Gemeinsam zum Klassenerhalt“ steht dort. Der Glaube an den Ligaverbleib ist immer noch vorhanden rund um den Betzenberg. Der FCK ist momentan Tabellen-17., mit zwei Punkten Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Bei strahlendem Sonnenschein, aber doch kühlen Temperaturen fehlten am Dienstag beim öffentlichen Training des FCK vier Spieler. Neben den Langzeitverletzten Hendrick Zuck und Julian Niehues (beide Kreuzbandriss) waren das Tymoteusz Puchacz und Afeez Aremu. Beide traten vorsichtshalber kürzer. Das restliche Personal übte engagiert. Personelle Konsequenzen, die Coach Friedhelm Funkel am Samstag nach dem 1:1 gegen Wehen Wiesbaden angekündigt hatte, waren nicht zu erkennen. „Wir tun alles dafür, sei es auf der Geschäftsstelle, in der Geschäftsführung, im Trainerteam, einfach alle, damit wir nicht absteigen“, sagt Geschäftsführer Thomas Hengen. Er erwartet am Samstag eine Reaktion der Mannschaft. „Wir haben nichts mehr zu verlieren“, betont Hengen. Am Samstag spielt der FCK beim Tabellenführer Holstein Kiel (13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de).