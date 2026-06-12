Der 1. FC Kaiserslautern hat Thierry Tazemeta aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund verpflichtet. Das gaben die Roten Teufel am Freitagnachmittag bekannt. Der 18-jährige Österreicher war lief zuletzt für die U19 des Fußball-Bundesligisten auf. 2025/26 stand er in 14 Ligaspielen in der A-Junioren-Bundesliga auf dem Rasen (neun Tore). In der Youth League, der Junioren-Champions-League lief der großgewachsene Rechtsaußen dreimal auf (ein Tor). Einmal kam der österreichische Junioren-Nationalspieler (drei U19-Länderspiele) zudem in der Regionalliga West für die zweite Mannschaft der Schwarz-Gelben zum Einsatz.

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„Mit Thierry konnten wir ein internationales Top-Talent für uns gewinnen. Er ist ein technisch versierter Spieler, der sich durch seine Physis und seine Schnelligkeit auszeichnet. Zudem ist er in der Offensive mit seinem Tiefgang variabel einsetzbar. Mit ihm gehen wir weiter unseren Weg, unseren Kader mit jungen Talenten zu verstärken, die wir fördern wollen und denen wir die Möglichkeit bieten, sich auf einem hohen Niveau weiterzuentwickeln“, wird FCK-Sportdirektor Marcel Klos in der Vereinsmitteilung zitiert.

„Man sagt zu einem Klub wie dem 1. FC Kaiserslautern, der so viel Tradition hat, nicht Nein. Als die Anfrage kam, habe ich direkt große Augen bekommen und mich sehr gefreut. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und habe direkt viel Vertrauen in mich gespürt. Mit dem Weg, den der 1. FC Kaiserslautern in den kommenden Jahren gehen möchte, kann ich mich identifizieren. Deshalb finde ich, dass der Schritt hierher für mich persönlich und für meine sportliche Weiterentwicklung richtig ist. Ich möchte gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sein und freue mich schon auf die Fans“, sagt Tazemata, der beim FCK die Rückennummer 39 tragen wird.