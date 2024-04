Marcel Reif ist bei „Lautre“ zu Gast. Die Kommentatoren-Legende ist FCK-Fan und freut sich über den 2:0-Erfolg im Pokalhalbfinale über den 1. FC Saarbrücken. Im RHEINPFALZ-Podcast spricht Reif über das Finale im DFB-Pokal und den drohenden Abstieg in die Dritte Liga. „Ich will mir den FCK in der Dritten Liga nicht vorstellen“, sagt Reif. Auch ein etwaiger Sieg im Pokalfinale würde das nicht wettmachen.

Der Club solle sich daher voll darauf konzentrieren, in der Liga die Klasse zu halten. Der Pokal sei dann ein Bonus.