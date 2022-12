Weil er einem Falschfahrer ausgewichen ist, ist ein 34-jähriger Autofahrer im Kreis Bad Dürkheim am Freitag in einen Graben gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann gegen 7 Uhr auf der Landstraße 516 von Kirchheim in Richtung Grünstadt unterwegs, als ihm auf seinem Fahrstreifen ein dunkler Kleinwagen entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Autofahrer stark nach links. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam erst in einem Graben zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt, das Auto wurde bei dem Unfall beschädigt. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs fuhr laut Polizeibericht weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt entgegen, Telefon 06359/93120.