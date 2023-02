BASF: Stellenabbau trifft 4200 Mitarbeiter

Der Chemiekonzern streicht an seinem Standort Ludwigshafen Arbeitsplätze und legt eine Reihe von Großanlagen im Stammwerk still. Der Grund: die schwindende Wettbewerbsfähigkeit Europas und hohe Energiepreise. Zum Artikel

Nach Wut kommt Blick nach vorne: Gewerkschaft und Betriebsrat kritisieren BASF-Stellenabbau

Die Chemie-Gewerkschaft IGBCE und der BASF-Betriebsrat kritisieren das Sparprogramm des Weltkonzerns und den Stellenabbau in Ludwigshafen als überzogen. Zum Artikel

„Mafiöse Zustände“: Ortsbeirat tritt zurück

Der Ortsbeirat des Drehenthalerhofs (Kreis Kaiserslautern) hat am Donnerstag in einem Schreiben an Stadtbürgermeisterin Martina Stein (SPD) geschlossen sein Mandat niedergelegt. Aus Solidarität zu dem ehemaligen Ortsvorsteher Martin Klußmeier und im Interesse der Dorfgemeinschaft habe man sich dazu entschlossen, heißt es darin. Zum Artikel

Dreyer: Saarländer erhalten keine Umzugsprämie

Saarländer, die in die Pfalz umziehen, können nicht darauf hoffen, mit einer Umzugsprämie für ihre Entscheidung belohnt zu werden. Das stellte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Saarbrücken klar. Zum Artikel

Bahn-Elektrifizierung: Fake-News vom Verkehrsminister

Bundesverkehrsminister Wissing kündigt im Zusammenhang mit der Riedbahn-Sanierung die Elektrifizierung von „Nebenstrecken“ an. Das wäre zwar schön, stimmt aber leider nicht. Zum Artikel

„Brezelbu“: Speyer soll ortstypisches Ampelmännchen bekommen

Etliche Fußgängerampeln in Speyer könnten Passanten schon bald mit einem ortstypischen Motiv begrüßen: Auf Antrag der Speyerer Wählergruppe (SWG) hat die Stadtverwaltung einen Gestalter mit dem Entwurf eines Speyerer Ampelmännchens beauftragt. Zum Artikel

48-Jährige erwirkte vor ihrem Tod Annährungsverbot gegen Ehemann

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Freitag mitteilte, hatte die in Sembach getötete 48-Jährige zuvor gegen ihren Ehemann eine familiengerichtliche Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz erwirkt. Zum Artikel

Hitzige Debatte bei Bürgerversammlung zu Flüchtlingsunterkünften

Zeitweise ausgesprochen hitzig haben die Besucher einer Bürgerversammlung am Donnerstagabend mit der Frankenthaler Stadtspitze über die Unterbringung von Flüchtlingen diskutiert. Im Fokus dabei: die Nutzung von Sporthallen als Notunterkünfte. Zum Artikel