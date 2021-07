Am Samstag sind fünf Personen bei einem Unfall auf der Umleitungssrecke der B9 leicht verletzt worden. Die Landstraße zwischen Worms-Herrnsheim und Osthoffen musst für eine Stunde voll gesperrt werden. Laut Polizei konnte ein Autofahrer bei stockendem Verkehr nicht mehr rechtzeitig abbremsen und ist in das Auto vor ihm gefahren. Dieses Auto sei dann wiederum in ein weiteres voraus fahrendes Auto geschoben worden. Eine der leichtverletzten Personen musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Weil die L439 derzeit als Umleitung für die gesperrte B9 dient, kam es nach Angaben der Polizei zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.