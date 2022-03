Die Eulen Ludwigshafen haben am Mittwochabend nach hartem Kampf in der zweiten Handball-Bundesliga eine hauchdünne 31:32 (15:13)-Niederlage beim HSC 2000 Coburg kassiert. Die Eulen ackerten sich nach Rückstand in der zweiten Hälfte in die Partie zurück, gingen in der 47. Minute erstmals durch Christian Klimek in Führung. Dem Angriffswirbel der Coburger waren die personell gebeutelten Gäste in der Schlussphase letztlich aber nicht gewachsen. Karl Toom erzielte 20 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer, Yessine Meddeb, der ansonsten stark spielte, warf seinen letzten Versuch übers Tor.

Beste Torschützen der Eulen waren Marc-Robin Eisel (neun Tore), und Meddeb und Klimek (je 4). Für die Coburger trafen Milos Grozdanic (7/4), Tobias Varvne und Merlin Fuß (je 5) am häufigsten.