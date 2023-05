Im dritten Spiel in Folge in der Fremde musste sich der Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen erneut geschlagen geben. Gegen den ukrainischen Klub HC Motor Zaporizhzhia, der seit dem russischen Angriffskrieg ein Gastspielrecht in Düsseldorf genießt, verloren die Schützlinge von Cheftrainer Michel Abt mit 24:34 (11:16). Erfolgreichster Torschütze bei den Ludwigshafenern, die diesmal ohne Top-Torjäger Jannek Klein (Knieverletzung) und Kapitän Max Haider (Gehirnerschütterung) auskommen mussten, war Alexander Falk. Der Linkshänder erzielte fünf Tore.