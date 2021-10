Die Eulen Ludwigshafen haben ihre Durststrecke beendet - zumindest zum Teil. Am Freitag trennten sich Tusem Essen und Ludwigshafen in der Zweiten Handball-Bundesliga mit 24:24 (12:12). 1833 Zuschauer in der Sporthalle am Hallo sahen eine leistungsgerechte Punkteteilung. Beide Mannschaften hatten ihre Möglchkeiten, das Spiel zu gewinnen, scheiterten aber am Ende an den Torhütern oder an technischen Fehlern. Die Eulen gingen drei Minuten vor Spielende durch Stefan Salger mit 23:22 in Führung. Wenig später traf Hendrik Wagner per Siebenmeter zum 24:23. Doch Jan Remmlinger vergab in Überzahl die Chance zum Sieg. „Wenn ich werfe, muss der Ball drin sein“, sagte Jan Remmlinger selbstkritisch. Die besten Eulen-Werfer waren Stefan Salger (5) und Hendrik Wagner (4/1) sowie Alexander Falk (4).