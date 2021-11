Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen schrammt am Samstagabend am vierten Sieg in Folge vorbei. Die Mannschaft von Trainer Ceven Klatt trennt sich vor 1821 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle mit 32:32 (14:17) von Elbflorenz Dresden. Mit dem Unentschieden bleiben die Eulen im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage. Doch die hätte den Gastgebern beinahe geblüht. Stefan Salger wuchtete Sekunden vor Spielende den Ball zum 32:32 ins Netz. „Es war ein gerechtes Unentschieden“, sagte Klatt. Seine Mannschaft habe das Tempospiel der Sachsen lange Zeit nicht in den Griff bekommen. 5:3 führten die Eulen, doch dann riss ihnen der Faden. Dresden zog davon, lag zeitweise mit vier Toren vorne. „Wir bekommen 17 Tore zur Halbzeit. Das ist zu viel“, bemängelte Klatt. In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Ludwigshafener. Nationalspieler Wagner traf zum 27:26 (48.), später Stefan Salger zum 31:30 (57.). „Es war ein glücklicher Punkt“, sagte Wagner. Jan Remmlinger sah das nicht so. „Wenn ich einen technischen Fehler weniger mache, gewinnen wir das Spiel“, ging der Spielmacher selbstkritisch mit sich ins Gericht.