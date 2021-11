Als Kevin Kraus am Sonntagnachmittag kurz vor der Halbzeit des Duells mit den Würzburger Kickers aufgrund einer Knieverletzung ausgetauscht werden musste und Richtung Kabine humpelte, fürchteten die Anhänger der Roten Teufel, der 29-jährige Innenverteidiger falle womöglich länger aus. Am Mittwochnachmittag konnte der Verein auf Anfrage der RHEINPFALZ Entwarnung geben: Kraus beklage nur eine Reizung des Gelenkes und beachsichtige, am Donnerstag wieder mit dem Mannschaftstraining zu beginnen. Für das Derby am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken könnte Kraus demnach eine Option für die Startformation sein.

Zündeln in Magdeburg

Derweil muss der FCK erneut eine Geldstrafe begleichen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Drittligisten im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Buße in Höhe von 8050 Euro belegt. Vor dem Anpfiff des Drittligaspiels beim 1. FC Magdeburg am 4. September hatten Anhänger des FCK in ihrem Zuschauerblock 23 Bengalische Feuer abgebrannt. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.