Einbrecher haben laut Polizei am Wochenende ein Baustellengelände in der Eisenbahnstraße in Böhl-Iggelheim heimgesucht und hohen Sachschaden verursacht. Unter anderem drangen sie gewaltsam in einen Baucontainer ein und stahlen aus diesem mehrere Werkzeuge. Der Zugang zu einem weiteren Baucontainer wurde zunächst durch ein etwa 800 Kilogramm schweres Krangewicht verhindert. Um an den Container zu kommen, wurde das Gewicht umgekippt. Dabei wurde den Beamten zufolge der Container ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Auch in einen Rohbau, in dem weiteres Werkzeug gelagert war, drangen die Gauner ein. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Außerdem ließen die Einbrecher eine Kabeltrommel für einen Kran und für eine Baumaschine mitgehen. Den Schaden schätzen die Beamten auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Hinweise an die Polizei Schifferstadt, Telefon 06235 4950, oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.