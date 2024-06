In Rheinzabern musste die Polizei am Samstagvormittag bei einem E-Jugend-Spiel einschreiten. Weil es während des Fußballspiels zu einem Foul kam, gerieten die Trainer zweier Mannschaften aneinander, wie die Polizei in Wörth mitteilt. Zufällig waren die beiden Streithähne auch die Eltern der beteiligten Kinder. Da sich der Streit zuspitzte und es vor Ort auch zu verbalen Bedrohungen kam, habe die Polizei auf dem Sportplatz erscheinen und ein entsprechendes Strafverfahren einleiten müssen.