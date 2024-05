Weil er in größerem Stil bewaffnet mit Drogen gehandelt haben soll, muss sich ein 42-jähriger Ludwigshafener am Dienstag, 14. Mai, 9 Uhr, vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im vergangenen Dezember in seiner Wohnung insgesamt 208,5 Gramm Amphetamin, 14,8 Gramm Marihuanablüten, 35,7 Gramm Haschisch, fünf LSD-Trips, 1,5 Gramm Amphetamin und 1,2 Gramm synthetisches Amphetaminderivat (MDMA) aufbewahrt haben. Zum großen Teil sollen die Drogen für den gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt gewesen sein. In der Nähe der Betäubungsmittel sollen griffbereit mehrere Messer, ein ausziehbarer Stahlschlagstock, eine durchgeladene und schussbereite Luftpistole vom Typ Glock 19 sowie ein Luftgewehr und eine Machete gelegen haben. Laut Pressemitteilung hat der 42-Jährige bislang bestritten, dass die Drogen ihm gehörten.