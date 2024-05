Nach den Kommunalwahlen im Juni soll es Klarheit geben, wie es in der rheinland-pfälzischen SPD weitergeht. Zumindest hoffen etliche Genossen auf ein Wort von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, ob sie bei der Landtagswahl 2026 noch einmal antreten wird. Unterdessen scheint einem Kronprinz der rote Teppich ausgerollt zu werden.

Besser hätte es im April – fast – nicht laufen können für Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Drei Spatenstiche, drei Erfolgsgeschichten. In Alzey investiert der Abnehm-Spritzen-Spezialist Eli Lilly 2,8 Milliarden Euro. 1000 Arbeitsplätze will der US-Konzern in Rheinhessen schaffen. In Mainz baut das Forschungsinstitut Tron ein neues Laborgebäude für 400 Forschende. Einer der Gesellschafter dieses gemeinnützigen Unternehmens ist Biontech-Chef Uğur Şahin. Schließlich legt Abbvie in Ludwigshafen mit dem Bau eines neuen Forschungs- und Entwicklungsgebäudes los. 150 Millionen investiert das US-Unternehmen in der Pfalz. Das Lob und das Vertrauen der US-Manager von Abbvie in diesen Standort versprüht Hoffnung in der Trostlosigkeit.

