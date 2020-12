In einer mehrstündigen Telefonkonferenz haben sich Kommunen in der Vorderpfalz wegen der hohen Anzahl an Neuinfektionen am Freitag auf eine Ausgangsbegrenzung in den Nachtstunden von 21 bis 5 Uhr verständigt. In Ludwigshafen wird diese Ausgangssperre bereits für das Wochenende gelten. Der Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Städte Speyer und Frankenthal werden nach Angaben des Mainzer Gesundheitsministeriums eine solche Regelung „bis spätestens zum Dienstag“ umsetzen. Speyer will dies bereits am Montag tun. Die Ausgangssperre soll jeweils bis zum 20. Dezember gelten.

Die sogenannte Inzidenz, also die Anzahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Freitag in Rheinland-Pfalz bei 130,5. Die landesweit höchste Inzidenz gibt es aktuell in Ludwigshafen mit 374,4. Danach folgen Speyer (322,4), Frankenthal (276,9) und der Rhein-Pfalz-Kreis (271,7). In Mannheim trat eine nächtliche Ausgangssperre bereits am Freitag in Kraft.

