Zum Tag der Arbeit geht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auch 2024 wieder auf die Straße. Mit dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ erinnern der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften an ihre Kernforderungen und ihre Antworten auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft. Der DGB-Kreisverband Südpfalz lädt zur Maifeier in Landau ein. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch um 11 Uhr am Stiftsplatz. Die Mai-Rede hält dieses Jahr Marc Ferder, Leiter der Abteilung Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Strukturpolitik des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, ebenso wird es verschiedene Infostände vor Ort geben.