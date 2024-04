Bis zur Wahl am 9. Juni sind es zwar noch ein paar Wochen, aber jetzt steht fest, welche Parteien für den Kreistag kandidieren. Darunter ist eine Gruppierung, die bislang in der Region noch nicht in Erscheinung getreten ist.

Am Freitag hat der Wahlausschuss für die Kreistagswahl des Landkreises Südwestpfalz unter Vorsitz von Landrätin Susanne Ganster (CDU) in der Kreisverwaltung getagt. Die Sitzung des Wahlausschusses verlief laut einer Mitteilung der Behörde ohne besondere Vorkommnisse. Das Gremium befasste sich mit den eingegangenen Wahlvorschlägen.

Sieben an der Zahl waren vollständig, form- und fristgerecht bei der Wahlleiterin eingereicht worden. Der Wahlausschuss ließ folgende Wahlvorschläge, geordnet nach dem Zeitpunkt ihres Eingangs bei der Kreisverwaltung, für die Wahl des Kreistags zu: Alternative für Deutschland (AfD), Christlich Demokratische Union (CDU), Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW), Freie Demokratische Partei (FDP), Freie Wählergruppe (FWG) Südwestpfalz, Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE), Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). Mit Ausnahme des BSW sind bislang alle politischen Gruppierungen im Kreistag vertreten. Bei der Wahl vor fünf Jahren stand dafür noch die Partei Die Linke auf dem Wahlzettel. Sie tritt am 9. Juni in der Südwestpfalz nicht mehr an.