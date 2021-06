Die Leichtathleten aus der Pfalz haben am ersten Tag der deutschen Meisterschaften in Braunschweig ganz schön abgeräumt. Nach Gold und Bronze durch die Stabhochspringer Oleg Zernikel (ASV Landau, 5,80 m) und Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken, 5,50 m) haben auch Christin Hussong (LAZ Zweibrücken) und Ricarda Lobe aus Landau ihre Meistertitel verteidigt. Speerwurf-Europameisterin Hussong (27) kam im sechsten Versuch auf 63,30 Meter und gewann mit acht Meter Vorsprung. Ricarda Lobe (MTG Mannheim) lief in 13,18 Sekunden zum Hürdentitel. Ganz stark die 23 Jahre alte Yemisi Ogunleye aus Bellheim. Mit 18,13 Meter überbot sie zum ersten Mal die 18-m-Marke im Kugelstoßen und gewann Bronze. Sina Mayer aus Schönenberg-Kübelberg, die für LAZ Zweibrücken startet, lief in 11,34 Sekunden als Vierte nur knapp an den Medaillen vorbei. Weitere Titel blieben in Rheinland-Pfalz: Julian Weber (USC Mainz) gewann das Speerwerfen und Gesa-Felicitas Krause (Silvesterlauf Trier) das 3000-m-Hindernis-Rennen.