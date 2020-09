Kurzzeitig vermisst wurde die „Draisine Nummer 5“ am Donnerstagnachmittag. Wie die Polizei berichtet, ging die Meldung ein, das zwei jugendliche Radfahrer die Draisine in St. Julian mitgenommen hätten. Da man so ein schweres Schienenfahrzeug nicht gerade so unter den Arm klemmen und mit nach Hause nehmen könne, sei der Fluchtweg der „Täter“ aber leicht einzugrenzen gewesen, so die Ordnungshüter weiter. Und siehe da: Bereits im Nachbarort Glanbrücken stand „Nummer 5“ unbeschädigt auf dem Gleis. Eine ältere Dame wies die Polizei auf eine Familie hin, die das Gefährt dort abgestellt hatte. Die noch in der Nähe befindlichen Familienmitglieder teilten dann mit, dass die Draisine von zwei Jugendlichen mit Fahrrädern zurückgelassen wurde. Was die beiden Jugendlichen dazu bewegt habe, von ihren Fahrrädern kurzzeitig auf die Draisine zu wechseln, sei aber noch unklar.