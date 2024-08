Arminia Ludwigshafen nahm am Samstag den neuen Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage in Rheingönheim mit einem 2:1 (1:1)-Derbysieg gegen TuS Mechtersheim in Betrieb. Beim SV Auersmacher siegte die U21 des 1. FC Kaiserslautern klar mit 5:0 (3:0) . Shawn Blum traf dreimal.