Start frei für unser elftes Dialekt-Preisrätsel. Finden Sie die 20 richtigen Antworten und gewinnen Sie einen von über 50 Preisen. Zum Artikel

Der große Ansturm aufs Outlet Zweibrücken bleibt aus

Die verkaufsoffenen Sonntage im Advent sind normalerweise sehr gut besuchte Einkaufstage im Outlet Zweibrücken. Rückstaus bis auf die Autobahn und Wildparker auf den Grünflächen rund um das Outlet sind dabei kein ungewohntes Bild. Heute war das nicht so. Zum Artikel

Grüne empört über Wissing

Die Grünen sind empört über den Vorstoß des designierten Bundesverkehrsministers Volker Wissing (FDP) zur Entlastung für Diesel-Fahrzeuge. Zum Artikel

Leitartikel: Das Krankenbett ist kein Ort für Strafaktionen

Die Intensivmediziner haben ihre Triage-Leitlinien präzisiert: Der Impfstatus soll dabei keine Rolle spielen. Gut so. Denn hier läuft eine neue Wut aus dem Ruder. Zum Artikel

Die Impfbus-Termine für die Pfalz ab Montag

In unserer interaktiven Karte finden Sie alle Termine, an denen die Impfbusse in der aktuellen Woche Station in der Pfalz machen. Zum Artikel

Chlorgas bei BASF ausgetreten

Am Sonntagmorgen ist es in einer BASF-Anlage im Werksteil Süd zu einer Betriebsstörung gekommen. Wie das Unternehmen mitteilt, trat dabei gegen 6 Uhr Chlorgas aus, das von neun Mitarbeitern und zwei Einsatzkräften inhaliert wurde. Zum Artikel

Fragen und Antworten: Omikron – die große Unbekannte

Woher stammt die neue Corona-Variante? Wie gefährlich ist sie? Fragen über Fragen. Die Erkenntnisse sind spärlich. Was aber bekannt wurde: Wie Covid-19-Patienten einer südafrikanischen Ärztin Rätsel aufgaben. Zum Artikel

So wird das Wetter zum Wochenbeginn

Nachdem es bereits am Wochenende auf dem Donnersberg in der Pfalz geschneit hat, startet auch die neue Woche mit winterlichen Temperaturen. Zum Artikel