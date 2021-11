Um die Anzahl der Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz weiter zu steigern, hat das Land den Einsatz der Impfbusse weiter verstärkt. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich – dafür stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und BionTech zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht nötig, benötigt wird lediglich der Personalausweis. Personen ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren benötigen dafür die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Wer auf einen barrierefreien Zutritt angewiesen ist, soll vor Ort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansprechen.

In unserer interaktiven Karte finden Sie alle Termine, an denen die Impfbusse in der aktuellen Woche Station in der Pfalz machen:

Termine können zudem für die reaktivierten Impfzentren im Land vereinbart werden – in der Pfalz: Wörth, Kaiserslautern, Neustadt und Ludwigshafen. Weitere Zentren haben in Koblenz, Ingelheim, Lahnstein, Trier und – ab 1. Dezember – in Mainz geöffnet. Terminregistrierungen für Impfungen in den Impfzentren sind im Internet auf https://impftermin.rlp.de/ sowie über die Hotline 0800 / 57 58 100 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, und Samstag bis Sonntag, 9 bis 16 Uhr) möglich.

Geimpft wird auch in einigen Krankenhäusern im Land. In der Pfalz steht dafür lediglich das Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt zur Verfügung.