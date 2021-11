Die verkaufsoffenen Sonntage im Advent sind normalerweise sehr gut besuchte Einkaufstage im Outlet Zweibrücken. Rückstaus bis auf die Autobahn und Wildparker auf den Grünflächen rund um das Outlet sind dabei kein ungewohntes Bild. Am Sonntag war das nicht so. Am nasskalten ersten Advent kamen die Kunden schleppend. Erst gegen 15 Uhr, also etwa zwei Stunden nach Öffnung der Geschäfte, lief das Geschäft im Center an. Ab da war der Parkplatz mit Fahrzeugen aus allen möglichen deutschen Städten und sehr vielen aus Lothringen zu etwa zwei Drittel belegt. Warteschlangen vor den Läden bildeten sich nur in Einzelfällen. In der Innenstadt war es erst recht nicht voll. Einen Kommentar zu verkaufsoffenen Sonntagen in der jetzigen Corona-Lage lesen Sie hier.