Nachdem es bereits am Wochenende auf dem Donnersberg in der Pfalz geschneit hat, startet auch die neue Woche mit winterlichen Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst informiert, kann es in der Nacht zum Montag schauerartige Niederschläge geben – im Bergland als Schnee. Die Temperaturen sinken auf 1 bis -2 Grad, in Hochlagen bis -4 Grad. Achtung Autofahrer: Gebietsweise kann es durch frierende Nässe oder Schnee glatt werden. Auch am Tag kann es in Rheinland-Pfalz am Montag zeitweise Schneeregen oder Schneeschauer geben. Die Höchstwerte liegen im Tagesverlauf zwischen 2 und 5 Grad, in Hochlagen kann es zu leichtem Dauerfrost kommen. Der Wind weht aus West bis Nordwest.

In der Nacht zum Dienstag und am frühen Morgen kann es laut Wetterdienst Regen, teilweise auch Schneeregen, geben. Im Bergland ist mit Schnee und Glätte zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis -1 Grad, im Bergland bei 0 bis -3 Grad. Auch der Dienstag wird voraussichtlich regnerisch, bei Höchstwerten von 3 bis 7 Grad.