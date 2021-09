Frühzeitige Impfung für Landrat: Verfahren eingestellt

Hat der Landrat des Donnersbergkreises sich beim Impfen vorgedrängelt? Nein, sagt die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern. Ein Verfahren wegen Unterschlagung von Impfstoff wurde jetzt eingestellt. Zum Artikel

Biontech: Impfstoff wirkt gut bei jüngeren Kindern

Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer bewährt sich laut den beiden Unternehmen auch bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren. Im Zulassungsverfahren sollen nun die nächsten Schritte folgen. Zum Artikel

Maxdorf: Gemeinde will Kiesgärten verbieten

In Maxdorf soll es bald keine Schottergärten mehr geben – zumindest keine neuen. Zum Artikel

Hier halten die Impfbusse in der Pfalz ab Montag

Um die Anzahl der Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz weiter zu steigern, sind auch in dieser Woche wieder Impfbusse in der Pfalz unterwegs. Hier gibt es einen Überblick über die Haltestellen (mit interaktiver Karte)

Keine Nachfolger: Pfälzerwald-Vereine lösen sich auf

Im Kreis Kusel lösen sich immer mehr Pfälzerwald-Vereine auf, weil es an jungen und engagierten Mitgliedern fehlt. Zum Artikel

Pfälzerwald-Hütte erlässt 2G-Regel für Innenbereich

In der Pfälzerwald Hütte im Schneiderfeld gilt nun für den Innenbereich die „2-G-Regel“. Das bedeutet: Nur geimpfte und genesene Gäste können innen Platz nehmen. Dafür hat der örtliche Pfälzerwaldverein einen ganz bestimmten Grund. Zum Artikel

Wespen und Hund schlagen Einbrecher in die Flucht

Ein Unbekannter, der versucht hat, in ein Haus einzubrechen, ist in der Nacht zum vergangenen Samstag an die Falschen geraten – erst brachte er ein Wespennest gegen sich auf, dann wurde der Hund aktiv. Zum Artikel

Stefan Kuntz wird Fußball-Nationaltrainer in der Türkei

Der ehemalige FCK-Star und spätere Trainer der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft, Stefan Kuntz, wird neuer Nationaltrainer der Türkei. Er soll das Team zur WM 2022 in Katar führen. Zum Artikel

Rund 4600 Datensätze von Erstwählern an Parteien herausgegeben

Unerwünschte Post, persönlich addressiert, mit Wahlwerbung haben fast 500 junge Leute in der Südpfalz bekommen. Ist das legal? Wir haben nachgefragt. Zum Artikel

Haßloch: Absturz bei Liebesschwur

Eine romantisch-waghalsige Versöhnung wollte der junge Mann nach einem Streit mit seiner Liebsten haben, doch seine Kletteraktion endete acht Meter tiefer: In Haßloch ist ein 22-Jähriger bei Versuch, seine Beziehung zu retten, auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen. Zum Artikel