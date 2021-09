Hilfsfonds für Hochwasser-Opfer kann starten – Keine Hinweise auf Störaktionen vor FCK-Derby gegen Waldhof – „Fridays for Future“ will wieder sichtbarer werden

Hilfsfonds für Hochwasser-Opfer kann starten

Der Hilfsfonds für die Geschädigten der Hochwasserkatastrophe im Juli in Westdeutschland ist startbereit. Der Bundesrat hat zugestimmt. Geplant ist die Auszahlung einer Milliardensumme. Zum Artikel

Derby FCK-Waldhof: Keine Hinweise auf Störaktionen

Wenn der 1. FC Kaiserslautern am Samstag im Fritz-Walter-Stadion auf den SV Waldhof Mannheim trifft, ist das aus Sicht der Polizei ein Hochrisikospiel. Entsprechend aufmerksam verfolgen die Beamten das Geschehen. Zum Artikel

„Fridays for Future“ will wieder sichtbarer werden

Die ganz großen Aktionen blieben aus, untätig waren die jungen Klimaschutz-Aktivisten in der Pfalz aber auch in diesem Sommer nicht. Derzeit fiebern sie auf einen großen Aktionstag vor der Bundestagswahl hin. Zum Artikel

Kreta und Korsika keine Hochrisikogebiete mehr

Wird vielleicht doch noch was mit dem Spätsommerurlaub: Kreta und Korsika sind aus Sicht der Bundesregierung keine Corona-Hochrisikogebiete mehr. Zum Artikel

Trinkverbot an Schule wegen Keimbelastung wieder aufgehoben

An der Integrierten Gesamtschule in Kandel war Leitungswasser trinken in den vergangenen Tagen verboten. Jetzt wurde Entwarnung gegeben. Der Vorfall reiht sich ein in eine Serie von Pannen mit dem Trinkwasser im Kreis. Zum Artikel

Seehof: Baden wieder bedenkenlos möglich

Im Badesee Seehof bei Erlenbach im Kreis Südwestpfalz kann wieder bedenkenlos gebadet werden. Zuletzt hatte es eine Warnung vor Cyanobakterien gegeben. Zum Artikel

Baugebiets-Planung: Stromleitung übersehen

Peinlicher Behördenfehler in Landau: Bei der Ausweisung eines Neubaugebiets wurde eine bestehende Hochspannungsleitung nicht mitbedacht. Jetzt wird es teuer. Zum Artikel

250 tote Schweine auf verlassenem Hof entdeckt

Ein beklemmender Vorfall beschäftigt die Behörden in Niedersachsen. Auf einem Gehöft wurden die Überreste von 250 Schweinen entdeckt. Laut Polizei war der Hof seit Jahren verlassen. Zum Artikel

Beim TV-Triell live die Kandidaten bewerten

Beim TV-Aufeinandertreffen der drei Kanzlerkandidaten am Sonntag können Zuschauer live bewerten, wie sich Scholz, Laschet und Baerbock schlagen. Das „Debat-O-Meter“ macht’s möglich – und RHEINPFALZ-Leser können mitmachen. Zum Artikel

Großeinsatz am Landauer Hauptbahnhof

Jede Menge Blaulicht gab es am Freitagnachmittag am Landauer Hauptbahnhof. Dabei ging es genau genommen um gleich zwei Einsätze. Zum Artikel

Feuerwehr-Großeinsatz in Pirmasens

In Pirmasens mussten die Feuerwehrkräfte schon in der Nacht auf Freitag ausrücken: An einem Gebäudekomplex in der Innenstadt brannte es. Zufall war das nicht, glaubt die Polizei – sie sucht nach einem Mann, der der Brandstiftung verdächtigt wird. Zum Artikel

Neues vom Makaken: Besitzer erwägt Belohnung

Der aus einem Tiergehege in Rockenhausen entflohene Makake treibt sich weiter in der Nord- und Westpfalz herum. Der Besitzer des Tiers denkt nun darüber nach, eine Belohnung auszusetzen. Zum Artikel