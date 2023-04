Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die großen, koordinierten Aktionen sind ein wenig ausgeblieben in den vergangenen Monaten, doch eingeschlafen sind die Gruppen an vielen Stellen nie: Die Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ bereitet sich nach einem ruhigen Sommer auf einen aktiven Herbst vor. Besonders auf ein Datum fiebern die zumeist jungen Aktivisten hin.

In der Pfalz spielte sich in den vergangenen Monaten einiges unter dem Radar ab, da die großen koordinierten Aktionen seit dem Frühjahr ausblieben. So haben die Gruppen aus Grünstadt