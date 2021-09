Die Wasserqualität im Badesee Seehof bei Erlenbach lässt das Baden wieder bedenkenlos zu. Darüber informierte die Kreisverwaltung Südwestpfalz am Freitag in einer Pressemitteilung. Die vorübergehende Warnstufe sei nach der letzten Messung aufgehoben worden. An der Seeoberfläche seien keine Schlieren von Cyanobakterien beobachtet worden. Eine eventuelle Eintrübung des Wassers komme maßgeblich durch den hohen Sedimentgehalt zustande. Alle Daten sind auf www.badeseen.rlp.de veröffentlicht.