Ein Großaufgebot an Rettungskräften war in der Nacht zum Freitag bei einem vermutlich vorsätzlich gelegten Brand in der Schäferstraße im Einsatz. Gegen 3 Uhr wurden ein Brand und starke Rauchentwicklung im Bereich des EKZ-Gebäudekomplexes, in dem unter anderem ein Pflegezentrum seinen Sitz hat, gemeldet.

Als die ersten Helfer eintrafen, war der Treppenraum verraucht. Der Brandherd befand sich in der Lounge in der Schäferstraße, wo im Treppenhaus ältere Büromöbel brannten, der Rauch breitete sich schnell im gesamten Haus aus. Mehrere Personen befanden sich noch in gefährdeten Wohnungen, weshalb Vollalarm ausgelöst wurde. Die Situation war zunächst unübersichtlich, so dass neben der städtischen Feuerwehr die Sondereinsatzgruppe (SEG) Sanität und die SEG Betreuung sowie die Wehren aus Zweibrücken und Rodalben alarmiert wurden. Die Feuerwehr Höhfröschen besetzte inzwischen die Wache in Pirmasens. Rund 100 Einsatzkräfte waren mit 34 Fahrzeugen vor Ort.

Sieben Menschen konnten am Gebäudeeingang zur Hauptstraße aus den betroffenen Wohnungen zum Teil mit Drehleitern gerettet werden, weitere Einsatztrupps kümmerten sich um die Entrauchung der Treppenräume, den Schutz des Pflegezentrums und des Nachbargebäudes sowie die Brandbekämpfung.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 12.000 Euro und sucht einen Mann von muskulöser, durchtrainierter Statur, der kurz vor der Brandmeldung beobachtet wurde, wie er das Gebäude über die Hauptstraße 46 verlassen hat und in Richtung Fußgängerzone davongerannt ist. Der Gesuchte hat kurze, blonde Haare mit Geheimratsecken und spricht mit russischem Dialekt. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden, Telefon 06331/5200.