Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) feierten am Freitagabend ihren fünften Sieg in Serie. In Augsburg setzte sich das Team von Trainer Bill Stewart mit 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) durch. Den Grundstein zum Erfolg legten die Adler bereits im ersten Spielabschnitt. Durch Tore von Mark Katic (1.), Jordan Szwarz (14.) und Matthias Plachta (18.) gingen die Gäste in Führung. Augsburgs Stürmer Adam Johnson verkürzte (44.) zwischenzeitlich, doch am Mannheimer Sieg, den David Wolf mit dem Treffer zum 4:1 (48.) perfekt machte, änderte sich nichts