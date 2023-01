Die deutsche Nationalmannschaft hat am Samstag das erste von zwei Testspielen gegen Island mit 30:31 (18:14) verloren. Nach fünf Tagen Training zeigte das Team wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden über weite Strecken vielversprechende Ansätze und zog doch den Kürzeren. Torhüter Andreas Wolff machte ein prima Spiel, Kapitän Johannes Golla war gewohnt treffsicher. Auch der Rückraum mit Philipp Weber, Juri Knorr und vor allem Kai Häfner wusste vor 8872 Zuschauern in der ausverkauften ÖVB-Arena in Bremen zu überzeugen. Nach einem 0:3-Fehlstart riss die deutsche Auswahl das Spiel an sich. Der Vorsprung war lange Zeit komfortabel, aber weil die Mannschaft in den letzten Minuten etliche Chancen vergab, wurde es noch einmal spannend. Bundestrainer Alfred Gislason wechselte viel. Island drehte das Spiel. Am Sonntag ist in Hannover der zweite Vergleich mit Island.