Deutschland und die USA wollen der Ukraine erstmals Schützenpanzer für den Kampf gegen die russischen Angreifer liefern. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden am Donnerstag in einem Telefonat, wie es anschließend in einer gemeinsamen Erklärung hieß. Deutschland mit Typ Marder und die USA mit Typ Bradley liefern damit erstmals Schützenpanzer westlicher Bauart an die Ukraine. Frankreich hat angekündigt, Radpanzer zur Verfügung zu stellen.

Auch Patriot-Abwehrbatterie wird geliefert

Deutschland wird der Ukraine zudem für die Luftabwehr eine Patriot-Flugabwehrbatterie zur Verfügung stellen. Die USA hatten Kiew bereits eines der modernen Patriot-Systeme in Aussicht gestellt.

Vize-Kanzler Robert Habeck bekräftigte, Deutschland werde der Ukraine weiter Waffen liefern. „Wir werden unsere Lieferungen stets den Erfordernissen des Schlachtfelds anpassen“, sagte er. Außenministerin Annalena Baerbock betonte vor einem Besuch in London, sie wolle sich mit ihrem britischen Kollegen James Cleverly noch enger austauschen, um den Ukrainern „zur Seite zu stehen“.

Berlin hat bisher die Panzerhaubitze 2000 und den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard geliefert.