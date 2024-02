Die deutschen Fußballerinnen haben sich für die Olympischen Spiele in diesem Sommer qualifiziert. Das Ticket für Paris sicherte sich das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch durch ein 2:0 im Nations-League-Spiel um Platz drei gegen die Niederlande am Mittwochabend in Heerenveen. Die Tore erzielten Klara Bühl und Lea Schüller. Vor über 20.000 Zuschauern im Abe-Lenstra-Stadion jubelten Kapitänin Alexandra Popp und Co. nach dem Abpfiff ausgelassen. Die Nations League gewann Weltmeister Spanien.

Den Spielbericht lesen Sie hier.