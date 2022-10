Die deutsche Nationalmannschaft hat im EHE Euro Cup gegen Schweden verloren. Vor 9221 Zuschauern in Mannheim war der Europameister am Donnerstag lange eine Klasse besser und gewann 37:33 (19:16). Die deutsche Auswahl enttäuscht im Angriff und leistete sich viel zu viele Fehler. Ein Aktivposten: Regisseur Juri Knorr, der Kreisläufer Johannes Golla am Anfang toll in Szene setzte. Mit einer Schlussoffensive verkürzte das Team den klaren Rückstand.