Die Deutsche Glasfaser zieht sich aus dem eigenwirtschaftlichen Ausbau in Ungstein zurück. Entsprechende Informationen der Stadtverwaltung Bad Dürkheim bestätigte das Unternehmen am Freitagnachmittag. Konkurrent Mawacon will den kompletten Ortsteil mit Glasfaser versorgen.

Der Rückzug der Deutschen Glasfaser aus Ungstein kommt nicht überraschend: Bereits Anfang Februar hatte sich das Unternehmen gegenüber der RHEINPFALZ verstimmt darüber gezeigt, dass mit Mawacon ein Konkurrent im Ortsteil auf den Plan getreten war und in Herrenberg- und Honigsäckelstraße mit dem Ausbau begonnen hatte. Das ist nun auch die Begründung für den Rückzug: „Damit haben sich die Rahmenbedingungen für einen Ausbau durch die Deutsche Glasfaser grundlegend geändert. Wir wollen grundsätzlich einen doppelten Netzausbau vermeiden, da er weder betriebs- noch volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Zudem führt ein doppelter Ausbau zu unnötigen zusätzlichen Belastungen der Anwohner“, wird Projektleiter Philipp Oremek in einer Mitteilung zitiert.

