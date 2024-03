Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Deutsche Glasfaser zieht sich aus dem eigenwirtschaftlichen Ausbau in Ungstein zurück. Entsprechende Informationen der Stadtverwaltung Bad Dürkheim bestätigte das Unternehmen am Freitagnachmittag. Konkurrent Mawacon will den kompletten Ortsteil mit Glasfaser versorgen. Was die neue Situation für die Kunden bedeutet .

Der Rückzug der Deutschen Glasfaser aus Ungstein kommt nicht überraschend: Bereits Anfang Februar hatte sich das Unternehmen gegenüber der RHEINPFALZ verstimmt darüber gezeigt,