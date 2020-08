Die Deutsche Bahn lässt kurzfristig Vandalismusschäden an den Aufzügen des Freinsheimer Bahnhofs beheben. Das hat Bahnhofspate Henning Möller mitgeteilt. Dafür müssen die Türen ausgebaut werden. Deshalb ist der Aufzug zu Gleis 1 und 2 bis voraussichtlich Mittwoch, 12. August, nicht nutzbar. In der Woche ab dem 17. August wird der Aufzug zu Gleis 9 und 10 instand gesetzt. Die Bahn investiert nach eigenen Angaben rund 50.000 Euro, nachdem sie die in die Jahre gekommenen Aufzugsanlagen zu Jahresbeginn von der Stadt übernommen hat.